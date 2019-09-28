"Динамо" пропустило 16 голов от "Днепра", "Кременчуг" переиграл "Донбасс": видео

В чемпионате Украинской хоккейной лиги состоялись заключительные матчи 5-го тура. "Кременчуг" на выезде обыграл "Донбасс", а "Днепр" набросал непристойное количество шайб в ворота "Динамо".

Донбасс – Кременчуг 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

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"Кременчуг" вышел вперед в середине первого периода. В начале второй двадцатиминутки "Донбасс" отыгрался, но гости сумели вернуть преимущество. В третьем периоде команды обменялись шайбами. Как итог, победа "Кременчуга" со счетом 3:2.

После этой победы "Кременчуг" набрал 15 очков и продолжает уверенно лидировать в УХЛ. "Донбасс" с 7 пунктами идет на 3-й позиции. В следующем туре 2 октября "Донбасс" на выезде сыграет против Днепра. Кременчуг 3 октября встретится с "Белым Барсом".

Видеообзор матча Донбасс – Кременчуг

Днепр – Динамо 16:1 (6:1, 7:0, 3:0)

В первом периоде "динамовцы" пропустили 6 шайб. Но харьковчане все же смогли поразить ворота соперника и отправить одну шайбу в ворота "Днепра". Первая двадцатиминутка завершилась со счетом 6:1.

Второй период начался с пропущенного гола МХК "Динамо" уже на первой минуте. Автором гола стал Александр Шибаев. Авторами восьмой, девятой и десятой шайбы стали Липсбергс, Янишевский и Брага, соответственно. К концу второй двадцатиминутки хоккеисты "Днепра" еще трижды поразили ворота харьковчан. Команды ушли на перерыв со счетом 13:1.

Первые 9 минут третьего периода команды выстояли без голевых моментов. Владислав Брага забросил 14-ю шайбу в ворота МХК "Динамо". Автором 15-го гола и хет-трика стал Александр Шибаев. И в шестнадцатый раз поразил ворота харьковчан Александр Каракулько.