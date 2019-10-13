"Динамо" разгромило "Чайку" в товарищеском матче: видео

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Артем Беседин
Артем Беседин / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" во время перерыва на международные матчи провело товарищеский матч против "Чайки" из Второй лиги. "Бело-синие" одержали уверенную победу.

Динамо – Чайка 3:0
Голы: Де Пена, 14, Беседин, 43, Андриевский, 63

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"Динамо" на игру с "Чайкой" вышло практически резервным составом: Бущан, Сидклей, Сирота, Кадири, Пиварич, Андриевский, Шепелев, Де Пена, Янаков, Беседин, Соль. В запасе киевлян были Маханьков, Дмитрук, Романчук, Мащенко, Хондак, Исаенко, Сухоручко.

Карлос де Пена на 14-й минуте открыл счет в игре ударом с острого угла. Беседин в конце первого тайма удвоил счет, перекинув вратаря. Андриевский, который с капитанской повязкой вывел киевлян на поле, на 63-й минуте сделал счет разгромным.

Динамо – Чайка видео матча

"Чайка" во второй лиге в группе A занимает девятое место из 12 команд. "Динамо" в чемпионате Украины делит второе место с "Десной".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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