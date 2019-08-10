Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Украины
Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер". Матч третьего тура УПЛ в субботу, 10 августа, можно просмотреть онлайн и на сайте Спорт24. После первого тайма счет 1:1.
За "Шахтер" отличился Жуниор Мораес, который забил гол пяткой. За "Динамо" – новичок Жерсон Родригеш.
На этот матч оба тренера выставили сильнейшие составы. При этом следует отметить, что в "Динамо" впереди сыграет Жерсон Родригеш. Фран Соль остался в запасе, а Артем Беседин даже не попал в заявку на игру. Также в запасе начнет игру и Александр Караваев.
К слову: "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
Что касается "Шахтера", то стоит отметить, что в запасе остался Давид Хочолава.
Составы команд:
Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, де Пена, Гармаш, Цыганков, Родригеш.
Запасные: Бущан, Кадири, Караваев, Вербич, Соль, Андриевский, Шабанов.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пихальонок, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко-Лещук.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер