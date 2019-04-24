"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" победителя не было выявлено.

Динамо – Шахтер 0:0

Незабитый пенальти: Мораес, 90+4

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До этого поединка "Динамо" и "Шахтер" в турнирной таблице разделяли аж 7 очков. Киевлянам, чтобы возродить интригу в чемпионате нужна была только победа. В свою очередь "Шахтеру" было важно не допустить осечки. Оба тренера удивили стартовыми составами. "Бело-синие" снова вышли без центрфорварда. На острие атаки играл Вербич, а его место занял новичок Карлос де Пена. В "Шахтере" же со стартовых минут неожиданно вышел Веллингтон Нем и Алан Патрик.

В начале матча на НСК "Олимпийский" фанаты киевлян растянули огромный баннер и зажгли файеры. Таким образом они почтили память футбольного болельщика Максима Чайки.

Стартовые минуты поединка остались полностью за "Шахтером". Гости уверенно контролировали мяч и зажали хозяев на их половине поля. Первую возможность на шестой минуте имел Нем. Полузащитнику удалось продраться к штрафной киевлян, но он не смог попасть в ворота. После этого хозяевам удалось на некоторое время отодвинуть игру подальше от собственных ворот.

Первую возможность отличиться у "Динамо" имел Виктор Цыганков со штрафного. Однако капитан киевлян попал в стенку. На 25 минуте "бело-синие" имели еще одну потенциально опасную возможность. После обрезки "Шахтера" мяч оказался у де Пена. Но уругваец не включил скорость и не отдал пас на свободного Цыганкова, в результате чего потерял мяч.

У "Шахтера" же на 30 минуте был свой опасный штрафной, который мощно исполнил Тайсон. Бойко уверенно забрал мяч в свои руки несмотря на неприятный рикошет. На 40 минуте остро ответило "Динамо". Де Пена выполнил классный прострел с левого фланга в центр штрафной, но Шапаренко не сумел продавить защитников "Шахтера" и переправить мяч в сетку ворот. До конца тайма голов болельщики так и не дождались.

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После перерыва команды сосредоточились больше на борьбе, нежели создании каких-то опасных моментов. За 15 минут команды на двоих 10 раз заставили арбитра останавливать игру. Было заметно, что "Шахтер" устраивает развитие событий, что не скажешь о "Динамо". Поэтому Александр Хацкевич, чтобы оживить игру в атаке выпустил Цитаишвили вместо Шапаренко.

Но первая опасная возможность во втором тайме была у "Шахтера". Миколенко нарушил правила перед собственной штрафной и "горняки" получили право на исполнение стандарта. Однако Алан Патрик пробил в массированную стенку из игроков киевлян. Свой шанс забить со штрафного имели и "бело-синие". На 66 минуте Цыганков с острого угла целил в девятку, но промахнулся.

С середины тайма "Динамо" начало заметно поджимать "Шахтер", который решил сосредоточиться на оборонной работе. На 71 минуте киевляне заработали очередной опасный штрафной, однако Цыганков в очередной раз пробил неточно. Через две минуты дела киевлян стали скверными, поскольку пришлось проводить вынужденную замену. Вербич не смог продолжить игру и на поле вышел Русин. За несколько минут получил травму и игрок "Шахтера". Тарас Степаненко получил повреждение и вместо него вышел Дентиньо.

В компенсированное время "Шахтер" заработал пенальти, но его не сумел реализовать Мораес. Бойко уверенно парировал удар. После этой игры разрыв между клубами в турнирной таблице остался и "Шахтер" приблизился к чемпионству.

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