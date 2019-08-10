Украинская классико: "Шахтер" едет в Киев к "Динамо" за реваншем

Жребий свел киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" уже в третьем туре УПЛ в субботу, 10 августа. Обе команды – среди лидеров чемпионата. Но кто-то из них должен потерять очки в этом матче. Все самое важное и интересное вокруг этого противостояния – в материале Спорт24.

Через две недели после матча за Суперкубок гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" встретятся снова. На этот раз в рамках Премьер-лиги, где пока сыграны только два тура. Вся турнирная борьба впереди и победа на старте над основным конкурентом обязательно придаст уверенности.

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В чемпионате Украины командам предстоит встретиться четыре раза и результат каждой игры одинаково важен. Поэтому противостояние всегда выходит жарким и каждый матч с таким нетерпением ждут болельщики.

Что же касается шансов на победу, то они практически всегда равны. В каком бы состоянии не были киевляне или горняки, каким бы отрыв не был бы между ними в турнирной таблице, никто из них никогда не выходит на поле отбывать свой номер. Сейчас аналитики Parimatch дают 34% на победу "Динамо" и 38% на то, что выиграет "Шахтер" (28% на ничью). Интересно, что и статистика личных встреч в чемпионате тоже никого сильно не выделяет. У динамовцев на четыре победы и на семь голов больше.

Недавно киевляне праздновали победу над дончанами в Суперкубке Украины и теперь будут принимать соперника дома. Правда, здесь также не стоит забывать, что для динамовцев уже стартовала Лига чемпионов, где команда на выезде уступила "Брюгге" (0:1). Ответный матч в ближайший вторник и от результата игры с бельгийцами будет зависеть, продолжат ли подопечные Александра Хацкевича выступление в турнире. Это вовсе не означает, что "Динамо" поставит игру с "Шахтером" на второй план, но сыграть одинаково сильно с двумя такими соперниками подряд будет непросто.

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Добавим еще, что матч будет судить арбитр Ярослав Козик. Он уже работал на игре "Динамо" – "Шахтер" в мае этого года и удалил Артема Шабанова и Давида Хочолаву. Противостояния грандов вообще редко проходят без красных карточек. Возможно, не станет исключением и ближайшая встреча.