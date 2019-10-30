Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" снова сыграют в Кубке Украины. На этот раз на стадии 1/8 финала, а матч состоится в Киеве 30 октября. Все, что нужно знать об этом матче – в материале Спорт24.

Динамо – Шахтер. Главное

Что: матч 1/8 финала Кубка Украины

Где: НСК "Олимпийский", Киев

Когда: Среда, 30 октября. Начало в 19:30

Трансляция: телеканал "2+2", youtube каналы FootballHub и "Динамо", Спорт24.

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Чем важен этот матч

"Динамо" и "Шахтер" – непримиримые соперники в Украине. Поэтому их очная встреча – это всегда принципиально и неуступчиво. Тем более в Кубке Украины, где есть только один матч, и ты можешь оставить соперника без трофея.

"Динамо" будет стремиться победить, ведь Кубок Украины может остаться единственным трофеем, который команда выигрывает в этом сезоне. Все из-за не слишком удачного выступления в чемпионате. После 12-го тура команда отстает от "Шахтера" на 10 очков. Например, третья "Десна" отстает от "Динамо" лишь на один балл. Два очка отделяют киевлян и четвертую "Зарю". Пятая "Александрия" находится на расстоянии четырех очков.

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Кто судья матча?

Арбитр матча "Динамо" – "Шахтер" 29-летний Виктор Копиевский. Рефери с Кропивницкого в нынешнем сезоне работал на трех матчах УПЛ, в которых показал 17 предупреждений и назначил два пенальти. В каждом из этих поединков играли или "Динамо", или "Шахтер": "бело-синие" обыграли в 1-м туре во Львове "Карпаты" (0:2) и уступили в 7-м туре дома "Десне" (1:2), а "горняки" в 4-м туре победили на выезде "Львов" (0:2).

Что говорят букмекеры?

Они не слишком верят в успех команды Михайличенко. Коэффициент на их победу – 4,10. Зато победа "Шахтера" оценена в 1,85. Ничья в основное время – 3,80.

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А как насчет статистики?

Статистика не на стороне "Динамо" в противостоянии с "Шахтером" в Кубке Украины. Это будет 16-й матч этих соперников в турнире. "Динамо" выиграло лишь пять матчей, и все они – в финале. Столько же побед в финалах имеет и "Шахтер". И "горняки" выходили победителями противостояния, когда команды встречались и на ранних стадиях турнира – от 1/16 и до полуфинала. "Шахтер" в этих матчах забил 24 гола, "Динамо" – 13. Дважды победитель выяснялся в серии пенальти, где каждая из команд победила по одному разу.

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В прошлом сезоне команды встретились на стадии 1/4 финала. Тогда матч состоялся в Харькове и основное время закончилось вничью 1:1. Без скандала не обошлось. Гармаш забил на 9-й минуте встречи, а Мораес сравнял счет во втором тайме. Оба автора голов матч не доиграли – на 61 минуте красную карточку получил "динамовец", а на 69-й – игрок "Шахтера". Все решалось в серии пенальти. У "горняков" не забил Соломон (отразил Бойко), а в "Динамо" два последних удара не реализовали Миколенко и Шепелев (дважды отразил Пятов). Впоследствии "Шахтер" выиграл Кубок Украины, в финале обыграв первой лиги "Ингулец".

Как будет на этот раз – покажет только игра. Матч начнется в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.