Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на украинском классико в Кубке Украины

В среду, 30 октября, киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" примет донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Букмекеры оценили шансы команд на победу в "украинском классико".

Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров

До этого гранды украинского футбола встречались в Кубке страны 15 раз. В финальных матчах команды имеют по 5 побед. Однако, на более ранних стадиях розыгрыша неизменно выигрывали дончане: в полуфинале сезона-2008/2009 – 2:0, в четвертьфинале-2009/2010 – 2:0 и 2018/2019 – 1:1 (пенальти 4:3), в 1/8 финала-2011/2012 – 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 – 4:1.

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Как известно, "Шахтер" становился обладателем Кубка независимой Украины 13 раз, "Динамо" – 11.

Прогноз Фаворит Спорт

Очевидным фаворитом в поединке "Динамо" – "Шахтер" является донецкий клуб. Победу "горняков" в матче на НСК "Олимпийский" специалисты "Фаворит Спорт" оценивают коэффициентом 1,75.

Шансы киевского клуба победить "Шахтер" эксперты оценили коэффициентом 4,40. Куда больше шансов, что поединок между клубами завершится ничьей в основное время – коэффициент 4,00.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 3,65 на победу "Шахтера" в один мяч. Коэффициент на то, что "Динамо" не проиграет и ТМ 2.5 – 1,97.

Коэффициент на то, что "Динамо" не проиграет и ТМ 2.5 – коэффициент 3,05. Если же "горняки" не проиграют и ТМ 2.5 – коэффициент 2,39.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet ставки на то, что "Шахтер" пройдет в 1/4 финала Кубка Украины принимают с коэффициентом 1,43. На то, что киевляне пройдут дальше – 2,54.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 30 октября. Начало игры в Киеве в 19:30.