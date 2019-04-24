"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча

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Динамо - Шахтер: видео обзор голов матча 24 апреля 2019 - УПЛ
Динамо – Шахтер видео голов / ФК "Шахтер"

Центральный матч 25 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский", завершился безголевой ничьей – 0:0.

В первом тайме команды на двоих сделали лишь один удар в створ ворот. Тайсон сильно пробил со штрафной, но Денис Бойко справился с ударом бразильца.

Читайте обзор матча "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины

К середине второй половины матча судья встречи Виталий Романов показал 5 предупреждений, но кроме фолов игра больше ничем не радовала зрителей. В компенсированное время "Шахтер" мог вырвать победу, но Жуниор Мораес не реализовал пенальти.

Таким образом, "Динамо" в дальнейшем на 7 очков отстает от "Шахтера" в чемпионской гонке – у киевлян 57 очков, у "горняков" – 64.

Видеообзор матча Динамо – Шахтер

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Теги: Шахтер Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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