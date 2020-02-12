"Динамо" U-19 вылетело из Лиги чемпионов, проиграв в серии пенальти загребскому "Динамо"

В среду, 12-го февраля, в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" U-19 уступило загребскому "Динамо" U-19 в серии пенальти.

Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 0:0 (пен. – 4:3)

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Весь матч прошел в равной борьбе без опасных голевых моментов. Заключительные минуты стали по-настоящему жаркими – сперва Цитаишвили пробил в ворота из-за пределов штрафной, а в ответной атаке Юларджия не переиграл Нещерета.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. Киевляне не забили дважды – удары Надольского и Волошина потянул кипер гостей Иосифович, в то время как у загребского клуба свой удар не реализовал только Янкович.

Напомним, на стадии группового этапа Юношеской лиги УЕФА юноши из загребского "Динамо" опередили английский клуб "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер", уступив в квартете лишь итальянской "Аталанте".

Киевляне, которых тренирует Игорь Костюк, в нынешнем розыгрыше прошли "Шкендию" из Северной Македонии (8:0, 2:0) и греческий ПАОК (3:0, 2:2).