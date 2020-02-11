"Динамо" в спаринге сыграло вничью с БАТЭ благодаря голу Вербича – видео

Футболисты киевского "Динамо" 11 февраля на поле стадиона города Белек Cornelia сыграли вничью с белорусской командой БАТЭ – 1:1.

Динамо – БАТЭ 1:1

Голы: Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)

В поединке с БАТЭ киевляне выглядели тяжеловато. То ли от сырости последождевого поля, то ли на фоне накопившейся усталости.

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На 34-й минуте после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, последовал заброс на Кендзьору, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич – 1:0.

Видео гола Вербича

После перерыва и так невысокий темп игр упал окончательно. Киевляне отказались от прессинга, ну а БАТЭ время от времени стал выходить в атаки. Не всегда острые, но одна из них привела к фолу Шепелева и безупречному пенальти от Драгуна – 1:1.