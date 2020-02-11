24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" в спаринге сыграло вничью с БАТЭ благодаря голу Вербича – видео

45 Читати новину українською
Динамо – БАТЭ результат и видео

Футболисты киевского "Динамо" 11 февраля на поле стадиона города Белек Cornelia сыграли вничью с белорусской командой БАТЭ – 1:1.

Динамо – БАТЭ 1:1

Голы: Вербич, 34 – Драгун, 68 (пен.)

В поединке с БАТЭ киевляне выглядели тяжеловато. То ли от сырости последождевого поля, то ли на фоне накопившейся усталости.

Смотрите также: "Динамо" U-21 разгромило "Валмиеру": дебютный гол Бенито, невероятный удар Опанасенко-видео

На 34-й минуте после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, последовал заброс на Кендзьору, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич – 1:0.

Видео гола Вербича

После перерыва и так невысокий темп игр упал окончательно. Киевляне отказались от прессинга, ну а БАТЭ время от времени стал выходить в атаки. Не всегда острые, но одна из них привела к фолу Шепелева и безупречному пенальти от Драгуна – 1:1.

  • Следующий спарринг "Динамо" на турецком сборе состоится 12 февраля. Киевляне встретятся с "Тоболом" (Казахстан). 15 февраля подопечные Алексея Михайличенко сыграют с тбилисским "Динамо".
  • В предыдущих матчах второго сбора киевляне одержали три победы. Словенскую "Олимпию" динамовцы одолели со счетом 5:0, норвежский "Стремсгодсет" – 3:0, "Борац" – 4:1.
Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
28495
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:30 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 10
сегодня 15:30 Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно
Ігор Саджениця 128
сегодня 14:17 Украинец Новиков на последних секундах вырвал победу у россиянина, выйдя в финал ЧЕ – видео
Юрій Семенюк 179
сегодня 14:00 Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
Юрій Семенюк 428
10 февраля 19:37 Снега по колено: украинские клубы сыграли необычный матч на заснеженном поле – фото
Юрій Семенюк 142
Новости
Больше новостей
Залиште відгук