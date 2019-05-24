"Динамо" ведет переговоры о продаже Цыганкова: названа стоимость трансфера

Киевское "Динамо" ведет переговоры с итальянским клубом "Наполи" по трансферу украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

"Динамо" вроде бы хочет выручить от трансфера Виктора в "Наполи" 25-30 миллионов евро, сообщает areanapoli.it.

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Пока неизвестно, согласится ли итальянский клуб предложить столько или выйдет из переговоров. Заработная плата полузащитника не является проблемой для неаполитанцев, а его трансферная стоимость считается завышенной.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли обратил внимание на 21-летнего украинца во время матчей с киевским клубом в Лиге чемпионов сезона 2016/17.

Ранее СМИ сообщали, что "Динамо" отклонило предложение итальянцев по Цыганкову в размере 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне вингер провел 45 матчей за "Динамо", в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

"Наполи" может летом усилиться еще одним украинским футболистом. В частности, Руслан Малиновский готовится покинуть бельгийский "Генк".