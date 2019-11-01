"Динамо" вернуло известного журналиста на должность главного редактора клубного сайта

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Кирилл Крыжановский
Кирилл Крыжановский / facebook.com/kirill.kryzhanovsky

Официальный сайт киевского "Динамо" получил нового главного редактора. С 1 ноября медийный отдел "бело-синих" возглавил известный журналист Кирилл Крыжановский.

Кирилл уже работал в "Динамо". В течение семи лет (с 2001-го до 2008-го) Крыжановский был журналистом в клубе.

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Впоследствии Крыжановский был главным редактором популярных спортивных сайтов Football.Ua и Sportarena.

Теперь (Крыжановский, – Спорт24.) призван вывести на новый, более высокий, уровень официальный клубный медиа-ресурс,
– говорится на сайте киевлян.

"Клуб в лице руководства выдал мне полный карт-бланш на изменение того, что я активно критиковал (в медийной сфере). Если они выполнят свои обещания, а я не смогу – то я слабак и балабол. Если они не выполнят свои обещания – то ничего не изменится. Перед возвращением в клуб я согласовал свои условия работы с руководством и теперь у меня на руках есть все козыри. Надеюсь, что обе стороны сдержат свои обязательства в полном объеме", – написал Кирилл в фейсбуке.

Недавно Крыжановский дал интервью сайту Tribuna.com. В нем он подтвердил, что полностью финансирует сайт FC Dynamo Nation.

Вспоминая о работе в "Динамо", Кирилл рассказал, что занимался всем. "И аккредитацией, и матчами, и журналом, и сайтом", – рассказал журналист.

По словам Кирилла, он бросил работу в "Динамо", потому что выбрал развитие сайта Football.ua.

"Все-таки, это более масштабная и амбициозная работа. Перед нами стояла цель сделать самый посещаемый спортивный сайт в Украине, причем исключительно силами редакции, без маркетологов и покупки трафика", – сказал журналист.

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Теги: Динамо Спорт Футбол
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