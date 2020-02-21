Динамо – Ворскла: прогноз букмекеров на исторический матч УПЛ

В субботу, 22 февраля, "Динамо" проведет первый официальный матч в 2020 году. Соперником вице-чемпиона Украины станет "Ворскла". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Динамо – Ворскла: прогноз

Задача киевлян на вторую половину сезона – удержать вторую строчку. Вряд ли "бело-синие" серьезно рассчитывают дать бой "Шахтеру" за золото чемпионата Украины, учитывая 14 очков отрыва. Таким образом, киевляне имеют возможность сосредоточиться на борьбе за серебро чемпионата.

Между тем полтавской команде, которая посреди сезона сменила тренера, во второй части сезона предстоит борьба за выживание. Сейчас "Ворсклу" от последнего места отделяют всего три очка.

К теме: Матч "Динамо" – "Ворскла", который должен пройти без зрителей, смогут посетить дети – детали

Прогноз Favbet

"Динамо" очевидній фаворит матча. Победу подопечных Алексея Михайличенко оценивают коэффициентом 1,16. Коэффициент на то, что хозяева победят с разницей в один мяч – 3,90.

Для наставника "Ворсклы" Юрия Максимова матч против "Динамо" является особенным, ведь он в свое время был игроком киевлян. Коэффициент на то, что Максимов нанесет поражение "Динамо" – 14. Ничья в матче – коэффициент 8,50.

Прогноз PariMatch

Очевидно, что хозяева стремятся одержать уверенную победу, чтобы с отличным настроением влиться во вторую половину сезона. Коэффициент на то, что "Динамо" победит и ТБ 2.5 – 1,58. Если же хозяева одержат победу и ТМ 2.5 – 3,85.

Читайте также: "Динамо" проведет матч на другом стадионе, чтобы отбыть наказание за расизм в игре с "Шахтером"

Вряд ли полтавчанам удастся огорчить именитого соперника. Зато "Ворскла" может рассчитывать на ничью. Коэффициент на то, что гости не проиграют и ТБ 2.5 – 13,0.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают спрогнозировать, с каким счетом завершится игра. Одним из наиболее популярных результатов является победа "Динамо" со счетом 1:0. Коэффициент на этот результат – 8.

В свою очередь "Ворскла" только однажды в своей истории вывезла из Киева победу со счетом 2:0. Коэффициент на то, что полтавчане повторят достижение – 100.

Поединок "Динамо" – "Ворскла" будет историческим для Украины. Впервые в высшем дивизионе будет использоваться система видеоповторов VAR.