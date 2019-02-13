"Динамо" вошло в топ-20 самых культовых клубов мира по версии France Football

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Издание France Football опубликовало список из 20 клубов, в который попали самые культовые футбольные команды в истории футбола.

В этот список вошли команды, которые больше всего повлияли на футбол. На 17 строчке данного рейтинга расположилось киевское "Динамо".

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Возглавил рейтинг клубов голландский "Аякс". В топ-3 данного рейтинга также вошли мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", а замыкает его французский "Сент-Этьен".


Топ-20 самых культовых клубов мира по версии France Football

"Динамо" дважды выигрывало Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и один раз Суперкубок УЕФА (1975). Еще трижды киевляне доходили до полуфинала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов (1977, 1987, 1999).

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Теги: Спорт Динамо Футбол
Источник: 24 Канал
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