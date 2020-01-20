24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Русина и Миколенко – видео

107 Читати новину українською
Назарий Русин / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" провело второй матч в 2020 году. "Бело-синие" во время тренировочного сбора в Турции победили "Нефтчи" из Азербайджана.

Динамо – Нефтчи 2:1

Голы: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69

Это интересно: "Динамо" подписало бразильского полузащитника, выступавшего за "Шахтер"

В стартовом составе киевлян вышли: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Де Пена, Каргбо и Русин.

Первый тайм завершился победой "бело-синих" со счетом 2:0. По голу провели Виталий Миколенко и Назарий Русин, который вернулся из аренды в "Заре".

После перерыва "Динамо" пропустило. На 69 минуте один мяч отыграл Плателлас, "пробив" Бойко с дальней дистанции.

Больше голов в матче не было – победа "Динамо" со счетом 2:1.

Динамо – Нефтчи видео полного матча

  • Первый товарищеский матч после зимней паузы "Динамо" провело 19 января против польской "Легии". Игра завершилась ничьей 1:1.
  • В рамках подготовки к новому сезону киевляне также сыграют с такими клубами: "Вардар", "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олимпия", "Стремсгодсет".
  • Первый официальный матч "Динамо" в 2020 году состоится 23 февраля. Киевляне дома сыграют с полтавской "Ворсклой".
Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
сегодня
4147
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 5
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3336
сегодня 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 154
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15580
сегодня 15:15 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема 96
Новости
Больше новостей
Залиште відгук