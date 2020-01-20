"Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Русина и Миколенко – видео

Киевское "Динамо" провело второй матч в 2020 году. "Бело-синие" во время тренировочного сбора в Турции победили "Нефтчи" из Азербайджана.

Динамо – Нефтчи 2:1

Голы: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69

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В стартовом составе киевлян вышли: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Де Пена, Каргбо и Русин.

Первый тайм завершился победой "бело-синих" со счетом 2:0. По голу провели Виталий Миколенко и Назарий Русин, который вернулся из аренды в "Заре".

После перерыва "Динамо" пропустило. На 69 минуте один мяч отыграл Плателлас, "пробив" Бойко с дальней дистанции.

Больше голов в матче не было – победа "Динамо" со счетом 2:1.

Динамо – Нефтчи видео полного матча