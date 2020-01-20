"Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Русина и Миколенко – видео
Киевское "Динамо" провело второй матч в 2020 году. "Бело-синие" во время тренировочного сбора в Турции победили "Нефтчи" из Азербайджана.
Динамо – Нефтчи 2:1
Голы: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69
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В стартовом составе киевлян вышли: Бущан, Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Де Пена, Каргбо и Русин.
Первый тайм завершился победой "бело-синих" со счетом 2:0. По голу провели Виталий Миколенко и Назарий Русин, который вернулся из аренды в "Заре".
После перерыва "Динамо" пропустило. На 69 минуте один мяч отыграл Плателлас, "пробив" Бойко с дальней дистанции.
Больше голов в матче не было – победа "Динамо" со счетом 2:1.
Динамо – Нефтчи видео полного матча
- Первый товарищеский матч после зимней паузы "Динамо" провело 19 января против польской "Легии". Игра завершилась ничьей 1:1.
- В рамках подготовки к новому сезону киевляне также сыграют с такими клубами: "Вардар", "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олимпия", "Стремсгодсет".
- Первый официальный матч "Динамо" в 2020 году состоится 23 февраля. Киевляне дома сыграют с полтавской "Ворсклой".
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