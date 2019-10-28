"Динамо" за месяц проведет 4 решающих матча сезона: поражения поставят крест на амбициях киевлян

После неудачного матча против "Карпат" в чемпионате Украины для "Динамо" наступает решающая часть сезона. На трех фронтах (УПЛ, Кубок Украины и Лига Европы) "бело-синие" за месяц проведут матчи с главными конкурентами.

Календарь "Динамо" на ближайшие матчи

30 октября. "Динамо" – "Шахтер" (Кубок Украины)

3 ноября. "Динамо" – ПФК "Львов" (чемпионат Украины)

7 ноября. "Копенгаген" – "Динамо" (Лига Европы)

10 ноября. "Шахтер" – "Динамо" (чемпионат Украины)

24 ноября. "Динамо" – "Мариуполь" (чемпионат Украины)

28 ноября. "Мальме" – "Динамо" (Лига Европы).

Кубок Украины

Едва ли не единственный турнир, в котором "Динамо" имеет наибольшие шансы достичь успеха в этом сезоне. В среду, 30 октября, киевляне в 1/8 финала встретятся с главным конкурентом в борьбе за победу в Кубке – "Шахтером".

Статистика говорит не в пользу "бело-синих". В плей-офф "Динамо" не победило "Шахтер" ни разу.

Для "Динамо" важно выбить "Шахтер", потому что дальше в сетке турнира останутся команды, которых киевляне должны обыгрывать. Кроме того, столичному клубу важно прервать гегемонию "горняков" в Кубке Украины. Последние 4 розыгрыша выиграли именно дончане.

Читайте также: Шахтер – Динамо: начата продажа билетов на топ-матч в Харькове

Лига Европы

"Динамо", которое после жеребьевки выглядело фаворитом группы B в Лиге Европы, довело дело до "инфарктного".

Тяжелая победа над "Мальме" со счетом 1:0, безвольная ничья с "Лугано" 0:0 и сложная ничья с "Копенгагеном" 1:1 не внушает никаких надежд.

За три матча, два из которых "Динамо" сыграло дома, команде удалось набрать всего 5 очков.

В дальнейшем "Динамо" ждут два подряд выездных поединка против "Копенгагена – 7 ноября и "Мальме" – 28 ноября. Неудачи в этих поединках могут не позволить киевлянам выйти в плей-офф. Это удар по репутации клуба, таблице коэффициентов УЕФА и бюджету клуба.

К слову: "Динамо" зимой может вернуть из аренды в "Заре" двоих ключевых игроков

Чемпионат Украины

27 октября команда Алексея Михайличенко не сумела воспользоваться первой в сезоне осечкой донецкого "Шахтера".

Дончане не сумели победить "Александрию" в Харькове. Однако неудача постигла и "Динамо", которое чудом не победило "Карпаты" в Киеве.

Отставание от "Шахтера" в чемпионате критическое и сейчас составляет 10 очков.

В воскресенье, 10 ноября, "Шахтер" и "Динамо" встретятся в рамках чемпионата Украины. Игра состоится в Харькове. Поражение "Динамо" будет означать отставание от "Шахтера" на 13 очков, если обе команды выиграют за тур до очной встречи.

Это интересно: Легионер "Динамо" отклонил предложения двух европейских клубов и хочет остаться с киевлянами

Победа подопечных Михайличенко если не восстановит интригу в чемпионате, то по крайней мере вернет надежду.