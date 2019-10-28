"Динамо" за месяц проведет 4 решающих матча сезона: поражения поставят крест на амбициях киевлян
После неудачного матча против "Карпат" в чемпионате Украины для "Динамо" наступает решающая часть сезона. На трех фронтах (УПЛ, Кубок Украины и Лига Европы) "бело-синие" за месяц проведут матчи с главными конкурентами.
Календарь "Динамо" на ближайшие матчи
30 октября. "Динамо" – "Шахтер" (Кубок Украины)
3 ноября. "Динамо" – ПФК "Львов" (чемпионат Украины)
7 ноября. "Копенгаген" – "Динамо" (Лига Европы)
10 ноября. "Шахтер" – "Динамо" (чемпионат Украины)
24 ноября. "Динамо" – "Мариуполь" (чемпионат Украины)
28 ноября. "Мальме" – "Динамо" (Лига Европы).
Кубок Украины
Едва ли не единственный турнир, в котором "Динамо" имеет наибольшие шансы достичь успеха в этом сезоне. В среду, 30 октября, киевляне в 1/8 финала встретятся с главным конкурентом в борьбе за победу в Кубке – "Шахтером".
Статистика говорит не в пользу "бело-синих". В плей-офф "Динамо" не победило "Шахтер" ни разу.
Для "Динамо" важно выбить "Шахтер", потому что дальше в сетке турнира останутся команды, которых киевляне должны обыгрывать. Кроме того, столичному клубу важно прервать гегемонию "горняков" в Кубке Украины. Последние 4 розыгрыша выиграли именно дончане.
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Лига Европы
"Динамо", которое после жеребьевки выглядело фаворитом группы B в Лиге Европы, довело дело до "инфарктного".
Тяжелая победа над "Мальме" со счетом 1:0, безвольная ничья с "Лугано" 0:0 и сложная ничья с "Копенгагеном" 1:1 не внушает никаких надежд.
За три матча, два из которых "Динамо" сыграло дома, команде удалось набрать всего 5 очков.
В дальнейшем "Динамо" ждут два подряд выездных поединка против "Копенгагена – 7 ноября и "Мальме" – 28 ноября. Неудачи в этих поединках могут не позволить киевлянам выйти в плей-офф. Это удар по репутации клуба, таблице коэффициентов УЕФА и бюджету клуба.
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Чемпионат Украины
27 октября команда Алексея Михайличенко не сумела воспользоваться первой в сезоне осечкой донецкого "Шахтера".
Дончане не сумели победить "Александрию" в Харькове. Однако неудача постигла и "Динамо", которое чудом не победило "Карпаты" в Киеве.
Отставание от "Шахтера" в чемпионате критическое и сейчас составляет 10 очков.
В воскресенье, 10 ноября, "Шахтер" и "Динамо" встретятся в рамках чемпионата Украины. Игра состоится в Харькове. Поражение "Динамо" будет означать отставание от "Шахтера" на 13 очков, если обе команды выиграют за тур до очной встречи.
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Победа подопечных Михайличенко если не восстановит интригу в чемпионате, то по крайней мере вернет надежду.