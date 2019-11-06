"Шахтер" и "Динамо" обменялись голами в первом тайме матча Лиги чемпионов: видео

"Шахтер" 6 ноября играет с "Динамо" Загреб в рамках 4 тура Лиги чемпионов. "Горняки" открыли счет в игре на 13 минуте. Однако "Динамо" выровняло счет на табло на 25 минуте.

Динамо Загреб – Шахтер 1:1

Голы: Петкович, 25 – Алан Патрик, 13

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Жуниор Мораес оказался на правом фланге атаки дончан и решил прострелить в штрафную хорватов. Там на опережение сыграл Алан Патрик, который и переправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Видео гола Алана Патрика

В середине тайма хозяева поля сумели отыграться. Защитник Теофиль-Катрин выполнил простой навес в штрафную гостей. Петкович выиграл верховую дуэль у защитников и ударом головой сравнял счет.

Видео гола Петковича