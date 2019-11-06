Динамо Загреб – Шахтер: анонс на матч Лиги чемпионов

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Динамо З – Шахтер: анонс, прогноз матча 6 ноября 2019
Динамо Загреб – Шахтер: анонс

6 ноября загребское "Динамо" примет "Шахтер" в групповом этапе Лиги чемпионов. В предыдущем раунде в Харькове команды разошлись боевой ничьей 2:2. Все самое интересное об ответном матче между этими клубами читайте в материале Спорт24.

Динамо Загреб – Шахтер. Главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов
Где: Загреб, стадион "Максимир"
Когда: Среда, 6 ноября, 22:00
Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен этот матч

После трех туров у "Динамо" и "Шахтера" одинаковое количество очков – по 4. Но хорватский клуб имеет лучшую разницу забитых-пропущенных голов. Матч в Харькове завершился со счетом 2:2 и вышел сложным для обеих команд. Хорватские футболисты перед началом игры не скрывали, что ничья будет положительным результатом, но по ходу встречи почувствовали себя более уверенно и теперь говорят о том, что в Украине нужно было выигрывать.

Теперь хорваты считают, что смогут получить 3 очка в Загребе. Интересно, что сначала "Шахтер" был фаворитом этой встречи по версии букмекеров, но после ничейного результата с "Александрией" и поражения от "Динамо" коэффициенты изменились, поэтому сейчас уже хорваты считаются фаворитами.

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Если подумать о том, какой результат устроит "Шахтер", то тут все просто. Поражение в этом матче на 90% выводит "Динамо" в плей-офф. Потому что тогда донецкому клубу нужно будет набрать в последних двух играх хотя бы 4 очка, и чтобы хорваты сами проиграли "Сити" и "Аталанте".

А что говорит статистика?

До поединка в предыдущем туре Лиги чемпионов команды встречались между собой еще пять раз – два поединка в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2008/09 (оба выиграл "Шахтер") и три товарищеские встречи (по одной победе у "Шахтера" и "Динамо" Загреб и одна ничья).

Интересные факты

  • "Динамо" Загреб имеет 9-матчевую серию без поражений на своем поле в еврокубках.
  • Хорватский гранд проиграл 4 из пяти домашних поединков против украинских команд.
  • "Шахтер" одержал лишь 2 победы за последние 10 матчей группового этапа Лиги чемпионов (4 ничьи, 4 поражения).
  • После первого матча против загребского "Динамо" дончане выиграли лишь 1 матч из трех во всех турнирах.
  • "Динамо" Загреб выиграло 3 матча после поединка против "Шахтера" в Харькове, не пропустив ни одного мяча.

Ориентировочные составы

В Хорватию не полетели с командой Евгений Коноплянка и Манор Соломон. Оба не являются 100% игроками основного состава, но стабильно выходят на замену и усиливают игру "горняков". Учитывая то, что "Шахтеру" нужно забивать, такие новости не могут не огорчать Луиша Каштру. По сути, выйти на замену в атакующую линию смогут только Дентиньо, Коваленко и Сикан.

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В обороне таких проблем нет и здесь Каштру важно принять правильное решение. Вероятно, Луиш выпустит в центре пару Кривцов-Хочолава, а справа бразильца Додо, который сейчас находится в отличной форме. Кстати, хорватские журналисты после открытой тренировки "Шахтера" написали о том, что Кривцов и Исмаили жалуются на травмы. Будем надеяться, что эти два игрока все-таки смогут сыграть в Загребе.

У хорватов свои проблемы перед матчем. Не сыграет Куленович. Гавранович, Гояк, Теофиль-Катрен и Майер – под вопросом. Впрочем, есть большая вероятность, что почти все футболисты из этого списка смогут выйти на поле или попасть в заявку на матч с "Шахтером". Ненад Бьелица сказал, что у него нет проблем с выбором состава на игру. Хорватские СМИ и вовсе считают, что Бьелица выставит плюс-минус такой же состав, что и в Харькове.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига чемпионов Шахтер
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