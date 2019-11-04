Динамо Загреб – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Загребское "Динамо", в среду, 6 ноября, сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 4 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

Динамо Загреб – Шахтер прогноз букмекеров

До поединка в третьем туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" соревновались в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2008/09, когда "горняки" выиграли оба матча. "Динамо" не проигрывает дома в девяти еврокубковых матчах подряд. В последний раз загребцы уступили на своем поле "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф прошлой Лиги чемпионов. Это единственное домашнее поражение хорватов в 14 последних матчах – 10 побед и три ничьи. Но "Динамо" еще никогда не побеждало в еврокубках клубы с чемпионата Украины.

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В свою очередь "Шахтер" в последнее время редко побеждает на выезде – всего две победы в последних 10 матчах Лиги чемпионов – по четыре ничьи и поражения. А на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "горняки" набрали на выезде четыре очка. Победа над "Аталантой" стала для "Шахтера" третьей в 13 последних матчах основной сетки Лиги чемпионов.

Матч "Динамо" (Загреб) – "Шахтер" состоится в среду, 6 ноября. Начало встречи в 22:00.

Прогноз Favorit

Их эксперты оценивают победу "Шахтера" коэффициентом 3,15. На то, что загребское "Динамо" победит дома – 2,24. Ничья в матче – 3,45.

В последнем очном противостоянии этих клубов были забиты 4 гола (2:2). Что касается количества голов, то ставка на "тотал матча больше 2,5" получила коэффициент 1,83. Зато "тотал матча меньше 2,5" – 1,99.

Прогноз 1xbet

У них коэффициент на победу "Шахтера" 3,28. Победа их соперников – 2,29. Ничья – 3,56.

Букмекеры ожидают, что зрители на трибунах увидят голы в каждом из таймов – 1,72 на то, что такое событие состоится. Что этого не произойдет – 2,10. Наибольший шанс отличиться у "Шахтера" имеет нападающий Жуниор Мораес – 2,5 на его гол в этом матче. В "Динамо" сразу два игрока могут забить гол. Это Марио Гавранович и Бруно Петкович. Коэффициент на их победы тоже 2,5.

Прогноз PariMatch

Букмекеры PariMatch дали наименьший коэффициент на победу загребского "Динамо" – 2,23. При этом что победа "Шахтера" – 3,20. Ничья – 3,55.