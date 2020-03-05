"Динамо" заключило долгосрочный контракт с нападающим

Нападающий "Динамо" Назарий Русин подписал новый контракт с киевским клубом. Новое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до 28 февраля 2025-го.

В комментарии сайта "Динамо" Русин поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса, тренеров и партнеров по команде за то, что ему помогли остаться в Киеве.

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Также Русин поделился мнением о конкуренции в "Динамо". По его словам, это положительный момент, который позволяет прогрессировать.

Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль – будем видеть в течение сезона,

– резюмировал Русин.

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