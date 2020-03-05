"Динамо" заключило долгосрочный контракт с нападающим
Нападающий "Динамо" Назарий Русин подписал новый контракт с киевским клубом. Новое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до 28 февраля 2025-го.
В комментарии сайта "Динамо" Русин поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса, тренеров и партнеров по команде за то, что ему помогли остаться в Киеве.
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Также Русин поделился мнением о конкуренции в "Динамо". По его словам, это положительный момент, который позволяет прогрессировать.
Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль – будем видеть в течение сезона,
– резюмировал Русин.
Что известно о Русине?
- Назарий является воспитанником львовского футбола. Русин перешел в "Динамо" в 2015 году.
- За киевлян футболист дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором сразу отметился забитым мячом.
- Всего за "бело-синих" во всех турнирах провел 29 матчей, забил 7 голов.
- Первую половину сезона 2019/2020 Русин на правах аренды провел в составе луганской "Зари".
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