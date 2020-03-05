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"Динамо" заключило долгосрочный контракт с нападающим

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Нападающий "Динамо" Назарий Русин подписал новый контракт с киевским клубом. Новое соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до 28 февраля 2025-го.

В комментарии сайта "Динамо" Русин поблагодарил президента клуба Игоря Суркиса, тренеров и партнеров по команде за то, что ему помогли остаться в Киеве.

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Также Русин поделился мнением о конкуренции в "Динамо". По его словам, это положительный момент, который позволяет прогрессировать.

Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль – будем видеть в течение сезона,
– резюмировал Русин.

Что известно о Русине?

  • Назарий является воспитанником львовского футбола. Русин перешел в "Динамо" в 2015 году.
  • За киевлян футболист дебютировал в выездном поединке группового этапа Лиги Европы-2017/2018 против албанского "Скендербеу" (2:3), в котором сразу отметился забитым мячом.
  • Всего за "бело-синих" во всех турнирах провел 29 матчей, забил 7 голов. 
  • Первую половину сезона 2019/2020 Русин на правах аренды провел в составе луганской "Зари".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Динамо
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