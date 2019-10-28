"Динамо" зимой может вернуть из аренды в "Заре" двух ключевых игроков

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Назарий Русин
Назарий Русин / ФК "Заря"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о прогрессе арендованных "Зарей" динамовцев Назария Русина и Богдана Леднева.

Суркис заявил, что в будущем киевляне собираются вернуть в свои ряды Русина и Леднева.

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Очень рады за Леднева, Русина и Тымчика, которые играют. Это наши потенциальные усиления. Они набираются опыта и, вполне возможно, что если не зимой, то летом обязательно Леднева и Русина заберем,
– заявил Суркис в интервью программе "ПроФутбол".

Русин в нынешнем сезоне забил 6 мячей в 11 матчах за "Зарю", Леднев в 15 играх за луганчан отметился 8 мячами.

"Динамо" в среду, 30 октября, сыграет с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины, а в Премьер-лиге в воскресенье, 3 ноября, сразится со "Львовом".

В чемпионате Украины команда Алексея Михайличенко после 12 туров идет на втором месте и отстает от лидирующего "Шахтера" на 10 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря Динамо
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