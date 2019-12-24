Дисквалификация России из-за допинга на четыре года: будет ли РФ подавать апелляцию
В России все же решили обжаловать решение о дисквалификации страны на четыре года с чемпионатов мира и Олимпиад. Успеть это сделать они должны до 30 декабря 2019 года.
Напомним, 9 декабря комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. Причиной стало подозрение, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали в течение 18 месяцев. Россию отстранили на четыре года. Однако у России был 21 день для подачи апелляции.
Больше об этом: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно
19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовала общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Так генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства 27 декабря, пишет ТАСС.
После получения сообщения WADA сообщит о несогласии российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), который откроет дело.
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