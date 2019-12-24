24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Дисквалификация России из-за допинга на четыре года: будет ли РФ подавать апелляцию

15 Читати новину українською
Россия оспорит дисквалификацию на 4 года / ТАСС

В России все же решили обжаловать решение о дисквалификации страны на четыре года с чемпионатов мира и Олимпиад. Успеть это сделать они должны до 30 декабря 2019 года.

Напомним, 9 декабря комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. Причиной стало подозрение, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали в течение 18 месяцев. Россию отстранили на четыре года. Однако у России был 21 день для подачи апелляции.

Больше об этом: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовала общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Так генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства 27 декабря, пишет ТАСС.

После получения сообщения WADA сообщит о несогласии российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), который откроет дело.

К слову: Путина на пресс-конференции спросили о допинге и дисквалификации России: он снова солгал

Как понять, что ты беременна: ранние симптомы
сегодня
6111
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Допинг скандал в России
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:42 Звезды "Ливерпуля" устроили незабываемый праздник городским школьникам на Рождество: видео
Юрій Семенюк 21
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 194
23 декабря 19:28 Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут из кабельных сетей в Украине: где их смотреть
Ігор Саджениця 5586
сегодня 12:36 70-летний боксер брутально нокаутировал соперника и установил мировой рекорд: видео
Юрій Семенюк 110
сегодня 11:44 Арбитр матча "Шахтер" – "Динамо" рассказал детали расистского скандала
Юрій Семенюк 247
Новости
Больше новостей
Залиште відгук