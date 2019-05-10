Дэвида Бекхэма лишили водительских прав и оштрафовали
Бывший футболист Дэвид Бекхэм следующие полгода не сможет сам пользоваться автомобилем – его лишили водительских прав. И наложили большой штраф.
21 ноября 2018 года прохожие в центре Лондона заметили, как Дэвид Бекхэм за рулем своего Bentley пользуется мобильным телефоном. При этом смартфон лежал у него на коленях во время движения авто.
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Поэтому суд решил за такое нарушение лишить Дэвида Бекхэма водительского удостоверения на шесть месяцев. Несмотря на то, что движение автомобилей в то время было медленным. Кроме того, он должен заплатить 750 фунтов стерлингов штрафа.
Такое серьезное наказание связано с тем, что это уже шестой штраф для Дэвида Бекхэма. Если экс-футболист еще шесть раз нарушит правила дорожного движения, у него могут забрать водительские права навсегда.
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