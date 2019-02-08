Дэвиду Бекхэму установят памятник в Лос-Анджелесе

Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлэкси" установит памятник бывшему футболисту Дэвиду Бекхэму. Расположен он будет перед входом на стадион, на котором выступает клуб.

Памятник должны открыть до первого матча "Гэлэкси" против "Чикаго Файр" 2 марта, сообщает ESPN. Ожидается, что на торжественную церемонию приедет сам Дэвид Бекхэм.

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Это будет первый случай, когда клуб МЛС (Major League Soccer (MLS), высшая лига чемпионата США и Канады) установил памятник своему игроку.

Дэвид Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 до 2012 года. Он перешел в клуб в статусе суперзвезды. Для того, чтобы команда могла подписать контракт с ним, пришлось изменить правила лиги по уровню зарплаты игроков – клубам разрешили подписывать "суперзвезд", зарплаты которых превышали установленный лимит. Впоследствии эта поправка стала известной как "правило Бекхэма". Таким образом клубы из США и Канады смогли подписать немало известных футболистов из европейских чемпионатов, заманив их большой зарплатой.

За время, что Дэвид Бекхэм выступал за "Гэлэкси", он дважды выигрывал чемпионат МЛС, а также дважды выигрывал и Кубок.

Дэвид Бекхэм закончил карьеру футболиста летом 2013 года. Сейчас он является совладельцем футбольного клуба в Майами, который должен начать выступить в МЛС в 2020 году.

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