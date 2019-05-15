Для футболистов придумали новое наказание, связанное с системой VAR

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Для футболистов придумали новое наказание, связанное с системой VAR
Для футболистов придумали новое наказание, связанное с системой VAR / tah-heetch.com

Английская Премьер-лига, которая со следующего сезона внедряет систему видеоповторов VAR, запретит игрокам просить арбитра посмотреть повтор момента соответствующим жестом.

Руководители судейского корпуса не хотят, чтобы игроки оказывали давление на арбитров и просили их пересмотреть эпизод.

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Видеоассистенты главного судьи в течение всего матча будут просматривать все эпизоды и докладывать ему с помощью наушника.

Игроки и тренеры АПЛ были предупреждены судейским корпусом о том, что лица, которые будут просить арбитра посмотреть видеоповтор жестом, изображающим экран, будут наказаны карточками, сообщает Daily Mail.

Система видеоповторов VAR появится в чемпионате Англии со следующего сезона. До этого систему уже внедрили в чемпионатах Германии, Испании и Италии, а также в плей-офф Лиги чемпионов и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. В Англии видеоповторы используют только в кубковых поединках.

VAR может появиться также в украинском футболе.

Что такое VAR?Система видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) – это технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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