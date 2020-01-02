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Для Усика бой с Джошуа будет очень тяжелым, – менеджер

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Александр Усик / fightnews.info

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн поделился мыслями относительно будущего украинского боксера. Хирн убежден, что Усику следует провести промежуточный поединок перед встречей с Энтони Джошуа.

Хирн считает, что Усику следует встретиться с британцем Дереком Чисорой. Переговоры по этому поединку ведутся.

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Усик не говорил прямо, что хочет драться с Джошуа в следующем бою. На самом деле, он способен на поединок с кем-то вроде Дерека Чисоры, а уже потом выйти на Джошуа. В свою очередь, если Джошуа проиграет Кубрату Пулеву, получит травму или договорится о бое с Деонтеем Уайлдером, то Усик не сможет рассчитывать на поединок с ним,
– цитирует Хирна Boxing News 24.

Промоутер также заявил, что для Усика бой с Джошуа будет тяжелым.

Моя мысль следующая – я считаю, что Усику необходимо провести еще один бой. Мне кажется, что схватка с Джошуа будет для него очень тяжелой. Конечно, у Энтони не будет права на ошибку. Именно поэтому бой между Усиком и Джошуа станет невероятным событием в мире бокса,
– резюмировал промоутер.

В последнем поединке Энтони Джошуа вернул себе титулы WBA, WBO и IBF. Британец победил решением судей Энди Руиса.

Между тем Усик в октябре 2019-го успешно дебютировал в супертяжелом весе. В Чикаго украинец одолел Чазза Уизерспуна.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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