Для воспитания боксера-чемпиона надо потратить 10-15 лет, – Андрей Котельник

В 2000 году Андрей Котельник остановился в шаге от золотой медали Олимпийских игр в Сиднее, став серебряным призером. А в мае 2008 года он выиграл чемпионский бой за титул WBA в первом полусреднем весе. Сейчас же Андрей Котельник занимается боксерской академией своего имени, стал президентом Львовской городской федерации бокса и мечтает вырастить нового чемпиона для Украины.

– У Вас много проектов. Для чего еще возглавили городскую федерацию бокса Львова?

– Мне приятно и почетно стать президентом федерации бокса. Скажу, что многое не изменилось, я и так вице-президент Львовской областной федерации. Всегда любил этот вид спорта и помогал по возможности. А когда предложили стать президентом городской федерации... это статусное дело. Это возможность помочь, посодействовать молодым спортсменам, чтобы они не останавливались на каком-то этапе своей карьеры. Я пришел чтобы объединить и дать новый глоток федерации бокса. Только объединившись, мы дадим возможность самореализоваться перспективным спортсменам, как это сделал я. Не только как спортсмен, но и как человек, личность, организатор. С каждым годом все труднее, но получаю от этого удовольствие. Как говорил мой товарищ, я магнит всех тех вещей, которые провожу.

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– 20 ноября стартует турнир на Ваши призы. В чем его особенность?

– Особенность – будет 5 стран и более 120 участников. Это из Украины, Польши, Молдовы, Германии и Израиля. Каждая команда привозит по 10 человек, плюс наша команда 60-70 человек. Также будет открытие спортивного клуба "Гетьман", первого филиала Академии Андрея Котельника. Это зал, в котором я вырос и жил когда-то. Время повернулось так, что я сделал реконструкцию этого зала. Там новый ринг, современный тренажерный зал, даже с улицы покрасили всю поликлинику. Сделали приличные два зала, в которых будут воспитываться будущие чемпионы.

– Насколько легко или трудно привлекать партнеров к своим проектам?

– Во Львове любят спорт, и бокс в частности. У нас спортивный город. Конечно, трудно со всеми общаться. Но есть больше положительных, чем отрицательных людей, которые способствуют, верят в проекты, которые я предлагаю. Облгосадминистрация и облсовет всегда способствуют, город немного меньше, но могу сказать... на первый турнир они повлияли. Все понемногу помогли нам самореализоваться.

– Как оценить работу своей Академии?

– Структура работает. С тренерами – немного проблемы. Люди, которые когда-то работали в Училище физической культуры, работали не на результат, а на набор боксеров. Но это не все так однозначно. Были боксеры ниже среднего уровня. Сегодня училище требует не призера Украины, не чемпиона Украины среди взрослых, а Чемпиона Европы, Чемпиона мира и, как минимум, участника Олимпийских игр. Но мы не можем этим похвастаться. Для этого и была создана Академия бокса, чтобы дать ребятам новое дыхание, эмоции и перспективы.

Поймите, что результат будет не через год и не через два. Не хочу обижать другие виды спорта, но боксеры минимум от 10 до 15 лет воспитываются. Это не так, что сегодня сделали академию, а завтра родился новый чемпион. Да, он может родиться, но на него надо потратить 10-12 лет, чтобы он показал этот результат. И надо, чтобы были люди, которые поддерживали этих спортсменов финансово. Люди у нас есть, но нет спортсменов.

– Почему проблема со спортсменами?

– Массовость есть. Но нет того, кто может стать Чемпионом мира. Дети занимаются, но на каком-то уровне ломаются и не верят в себя. Но есть такая штука, как талант.

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– На Чемпионат Украины приезжает 120 взрослых боксеров, а на детские соревнования – несколько сотен. Куда "исчезают" юниоры?

– У каждого свой путь. Кто-то ходит, потому что это модно, другие – потому что родители заставляют. Кто-то – для самозащиты. Кому-то перестает нравиться. Во Львове есть хорошие боксеры, но таких, чтобы показали класс, нет, к сожалению.

– Обучение для детей в Вашей Академии платное?

– Дети от 7 до 9 лет занимаются бесплатно. Все те, кто выступают на соревнованиях, также не платят.