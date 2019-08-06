Дмитрий Джулай будет комментировать матчи чемпионата Англии на канале Setanta Sport

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай будет комментировать матч Английской премьер-лиги на канале Setanta Sport.

АПЛ стартует в пятницу, 9 августа. Именно в этот день состоится матч "Ливерпуль" – "Норвич", который и будет комментировать Дмитрий Джулай.

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О том, будет ли комментировать Джулай другие матчи первого тура АПЛ – пока неизвестно. Стоит отметить, что именно в первом туре состоится "украинское дерби", где команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" будет принимать "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Игра состоится в субботу, 10 августа. В воскресенье, 11 августа, состоится еще один топ-матч – "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Челси".

Напомним, телеканал Setanta Sports официально получил разрешение для трансляции в Украине. При этом канал будет доступен к просмотру как и на видеосервисах, так и в сети некоторых провайдеров. Однако большинство спортивных трансляций на канале доступны только на английском и русском языке. Поэтому Дмитрий Джулай стал первым украиноязычным комментатором. На телеканале пообещали, что со временем количество украиноязычных комментаторов увеличится.