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Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом: щемящее фото

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Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом. 4-го января у известного украинского биатлониста родился сын.

Об этом Дмитрий рассказал в своем Instagram, поделившись фотографией маленькой ручки новорожденного.

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"Сегодня в 5:15 утра, моя жена Ольга подарила мне сыночка Владимира (3,8 кг; 53 см). Спасибо любимая", – написал Дмитрий.

Это второй ребенок в семье Пидручных. Его дочери Ирине недавно исполнилось 4 года.

Спорт24 сообщал, что 28 декабря состоялась традиционная Рождественская гонка по биатлону. Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина заняли второе место.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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