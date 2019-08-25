Днепр-1 – Львов прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Футбольный клуб "Днепр-1" поборется за место в первой шестерке. Для этого новичку Премьер-лиги нужно дома победить "Львов" в матче пятого тура.

По мнению специалистов, днепрянам удастся одержать победу у львовян.

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Коэффициент на победу дебютанта элитного дивизиона – 1,97. Торжествует в поединке "Львов" – 3,94. Ценник ничьей составляет 3,36.



"Днепр-1" – "Львов" прогноз букмекеров

К тому же, в трех последних матчах "Днепр-1" получил две ничьи и один раз проиграл. "Львов" же за аналогичный период потерпел три поражения.



Результаты последних матчей команд

Удастся ли галичанам прервать свою неутешительную серию, узнаем в понедельник, 26 августа. Матч "Днепр-1" – "Львов" начнется в 19:00.