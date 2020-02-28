"Динамо" сенсационно уступил "Днепру-1": хет-трик Супряги и скандальные решения VAR – видео

28 февраля "Днепр-1" дома победил "Динамо" в матче со скандальным использованием системы VAR – 3:1.

Днепр-1 – Динамо 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 – Вербич, 45+5 (пен.)

Удаление: Полевой, 75 – Буяльский, 3

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В первом поединке после зимней паузы киевляне получили очень непростую победу над полтавской "Ворсклой". Успех "бело-синим" принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время.

Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с "Карпатами" со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию.

Поединок на "Днепр Арене" начался с сенсационного удаления. Уже на 6-й минуте рефери Екатерина Монзуль удалила за игру прямой ногой хавбека "Динамо" Виталия Буяльского. Сделано это было после просмотра VAR.



Удаление Буяльского в матче "Днепр-1" – "Динамо" / Фото: Скриншот с матча

Видео удаления Буяльского: смотрите видео

После того, как "Динамо" осталось в меньшинстве, "бело-синие" не опустили руки и продолжили атаковать ворота днепрян. На 16-й минуте Русин неожиданно развернулся и пробил очень сильно, Юрчук все же взял мяч, момент был очень неприятный для хозяев.

"Днепр-1" тоже ответил опасным моментом, когда Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в офсайде.

На 41-й минуте после передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в перекладину.

Уже в компенсированное время "Динамо" получило справедливость за красную карточку в начале матча. Сначала капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко сбил Назария Русина в собственной штрафной, и арбитр матча Екатерина Монзуль показала динамовцу желтую карточку за симуляцию. Однако впоследствии, после просмотра VAR, Монзуль зафиксировала фол Кравченко на Русине и назначила пенальти в ворота "Днепра-1".

Екатерина Монзуль отменила желтую карточку Русина: смотрите видео

Вербич с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Юрчук упал в противоположную – 0:1.

Видео гола Вербича

Но самое интересное в матче произошло после перерыва. На 71-й минуте Владислав Супрга, который вышел на замену во втором тайме, сравнял счет в матче. Вакулко слева ворвался в штрафную "Динамо" и прострелил на Супрягу, которому оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота – 1:1.

Видео первого гола Супряги

Через 4 минуты количество футболистов у команд выровнялось. И снова VAR помог Монзуль. Полевой грубо сыграл против Караваева: арбитр сначала показала игроку горчичник, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение.

Видео удаления Полевого

На 82-й минуте днепряне вышли вперед благодаря тому же Супряге. Владислав выиграл борьбу за воздух и головой пробил точно в дальний угол – 2:1.

Видео второго гола Супряги

На этом 19-летний Супряга не остановился и оформил хет-трик. На 90-й минуте он аж с центра поля пробег до штрафной и переиграл голкипера один в один. Примечательно, что все голы Владислав не праздновал, потому что забил в ворота своей команды.

Видео третьего гола Супряги

Таким образом, "Динамо" потеряло 3 очка и рискует потерять второе место в турнирной таблице УПЛ ("Заря" отстает на 2 очка и имеет игру в запасе). "Днепр-1" идет на 8 месте – 22 очка.