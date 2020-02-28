Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

В пятницу, 28 февраля, "Днепр-1" сойдется с "Динамо" в рамках 20 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

В поединке против "Динамо" большинство представителей УПЛ не думает о турнирном положении. В первую очередь, это праздник для болельщиков – а в СК "Днепр-1" это еще и первый домашний матч года. Конечно же, на него придет большая публика.

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В поединке против СК Днепр-1 киевлянам точно не стоит игнорировать турнирную таблицу. Так, с огромной вероятностью "Заря" слетит с погони за серебро, однако прямо сейчас луганчане идут всего в двух очках позади – в этом туре у них поединок с "Олимпиком".

Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция

Также матч "Днепр-1" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.