"Днепр-1" на последних секундах вырвал победу у "Колоса": видео

В шестом туре чемпионата Украины встретились новички лиги – "Днепр-1" и "Колос". В субботу, 31 августа, в Днепре победу на последних секундах вырвали хозяева поля.

Днепр-1 – Колос 2:1

Голы: Назаренко, 59, Когут, 90+3 – Морозко, 17

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На неделе "Днепр-1" провел матч чемпионата Украины против "Львова". Подопечные Дмитрия Михайленко в родных стенах обидно проиграли 3:2, затем в шестом туре стремились реабилитироваться перед собственными фанатами.

В пятом туре потерпели поражение и "колоски". Дома "Колос" был бит полтавской "Ворсклой" (0:3). Поэтому, как хозяева, "колоски" хотели набрать максимум очков перед перерывом на матчи национальных сборных.

Первый тайм активнее провели хозяева поля. Днепряне больше угрожали воротам "Колоса", но к голу дело так и не дошло. В то же время гости сумели реализовать свой момент. На 17 минуте Морозко прекрасным ударом завершил комбинацию и вывел свою команду вперед.

После перерыва хозяева отыгрались. Назаренко был первым на мяче в штрафной "Колоса" после прострела с фланга. Александр пробил точно в угол и не оставил шансов голкиперу "Ворсклы".

"Днепр-1" пытался навязать "Колосу" свою игру. Но подопечные Руслана Костишина настаивали на своем, поэтому на поле было больше борьбы, чем футбола.

В конце игры "Днепру-1" удалось вырвать победу. "Колоски" забыли в своей штрафной о Когуте. Футболист "Днепра-1" гостям этого не простил и точным ударом в угол забил гол. Хозяева победили со счетом 2:1 – вторая победа в сезоне для подопечных Михайленко.

После перерыва на поединки национальных сборных "Колос" дома примет "Львов". "Днепр" поедет в гости к "Александрии".

Днепр-1 – Колос – видеообзор матча