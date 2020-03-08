"Мариуполь" с тремя удалениями проиграл "Днепру-1" и вылетел в нижнюю шестерку УПЛ – видео

8 марта "Мариуполь" провалился в матче с "Днепром-1" и не смог завоевать путевку в верхнюю шестерку УПЛ.

Днепр-1 – Мариуполь 3:0

Гол: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Удаление: Чоботенко, 23, Яворский, 39, Игнатенко, 75 (все – Мариуполь)

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Решающей игрой с точки зрения определения последнего участника верхней "шестерки" команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле "Облонь-Арены" будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона "Колос".

Для УПЛ редки случаи, когда интрига живет до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за "лучшую жизнь" уж точно не стоит. "Мариуполю" нужна была любая осечка "колосков" и собственная победа в игре против "Днепра-1".

Но случилось не так, как планировали. Уже в первом тайме азовцы остались играть вдевятером и фактически потеряли все шансы на верхнюю шестерку УПЛ.

Сначала очень жесткий подкат от Чоботенко против Вакулко на левом фланге обороны и прямая красная, а впоследствии Яворский локтем влетел в Хобленко в центре поля, заработав вторую желтую.

Видео удаления Чоботенко

Видео удаления Яворского

Лишь на 68-й минуте "Днепр-1" все же смог реализовать свое большинство – боковые ножницы от Чичикова из центра чужой штрафной вывели хозяев вперед.

Видео гола Чичикова

На 76-й минуте "Мариуполь" и вовсе остался играть ввосьмером – Игнатенко отмахнулся от Кравченко, получив за это вторую желтую.

На 81-й минуте Сергей Булеца удвоил преимущество хозяев в этом поединке. Он мастерски исполнил штрафной и положил мяч в левую девятку – 2:0.

А через 5 минут счет в матче стал разгромным. Алексей Чичиков ворвался в штрафную, его уже никто не встречал, не хватило сил в защите, еще и удар в дальний угол получился выверенным – 3:0.

В параллельном матче "Колос" уступил "Шахтеру", но все равно не пустил "Мариуполь" в верхнюю шестерку УПЛ. "Днепр-1" имеет в своем активе 25 баллов и 7 место, а "Мариуполь" идет восьмым (25 баллов).