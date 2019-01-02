СК Днепр-1 – Шахтер: где смотреть онлайн матч полуфинала Кубка Украины
Во втором полуфинале Кубка Украины "Днепр-1" на собственном поле примет действующего обладателя трофея – донецкий "Шахтер". Посмотреть этот матч можно будет онлайн и по телевидению.
Домашний матч "Днепра-1" против "Шахтера" в Кубке Украины будет транслировать телеканал "2+2".
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Стоит отметить, что матчи на канале "2+2" транслируются онлайн. Просмотр – бесплатный и доступный по ссылке.
Полуфинальный поединок Кубка Украины "Днепр-1" – "Шахтер" состоится в среду, 17 апреля. Начало – в 18:30.
В предыдущем раунде "Шахтер" только в серии пенальти выбил киевское "Динамо". Днепряне же несколько сенсационно победили полтавскую "Ворсклу".
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