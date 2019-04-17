"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и вышел в финал Кубка Украины

В матче между "Шахтером" и "Днепр-1" определился второй финалист Кубка Украины. Все в матче решили голы в конце встречи.

Днепро-1 – Шахтер 0:2

Гол: Дентиньо, 87, Соломон, 90+3

Команды начали матч довольно активно. Они уже знали, что в финале кому-то из них придется играть против сенсационного "Ингульца". Команда из поселка Петрово победила "Зарю" и стала первым финалистом Кубка Украины.

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Первые моменты в матче создали игроки "Шахтера". Сначала Кайоде, который на старте вышел вместо Жуниора Мораеса, скинул под удар Тете. Бразилец пробил в верхний угол ворот, но не попал. Вскоре Тайсон сбрасывал под удар Исмаили. Но на этот раз мяч попал во вратаря.

После этого игра несколько успокоилась. "Горняки" контролировали игру, но забить в ворота хозяев так и не могли. А футболисты "Днепр-1" никак не могли пройти защиту соперников. Так прошел весь первый тайм.

Во втором тайме футболисты тоже не показывали содержательную игру. Острый момент (кроме двух забитых голов) был создан на 77-й минуте, когда Кривцов пробивал в падении после подачи с углового. Но он едва дотянулся до мяча. Это и спасло хозяев от пропущенного гола – мяч попал во вратаря.

Все в матче было решено в последнюю десятиминутку. На 81-й минуте на поле вышел Дентиньо. А уже через пять минут бразилец головой замкнул навес от Соломона и открыл счет во встрече.

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Когда шла третья из шести добавленных минут "Шахтер" забил второй раз. Команда убежала в быструю контратаку, и Соломон пробивал по воротам. Рикошет от головы партнера, и мяч перелетел Клищука и влетел под перекладину ворот.

"Шахтер" выходит в финал Кубка Украины. 15 мая он сыграет против "Ингульца" в Запорожье.