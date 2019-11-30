"Днепр" дома в третий раз в сезоне разгромил МХК "Динамо"

В пятницу, 29 ноября, состоялся первый поединок 19 тура регулярного чемпионата УХЛ, в котором МХК "Динамо" на выезде крупно проиграл "Днепру".

Днепр – МХК Динамо 12:0 (4:0, 3:0, 5:0)

С самого начала матча херсонская команда завладела игровым преимуществом, которое сразу начала превращать в голы. В первые семь минут Алексей Янишевский, Сергей Кузьмик и Александр Каракулько по очереди расписались в воротах Михаила Шевчука, а под занавес периода четвертую шайбу забросил Дмитрий Пугачев.

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Второй период не сильно отличался от первого. Первую половину двадцатиминутки харьковчане справлялись с атаками соперника, но после пересечения экватора поединка "щуки" трижды отличились в воротах "бело-синих" – авторами шайб стали Кирилл Белоусов, Микс Липсбергс и Сергей Дорофеев.

В заключительные двадцать минут херсонские хоккеисты окончательно уничтожили "бело-синих", пять раз шайба побывала в воротах "Динамо" – две шайбы забросил Сергей Дорофеев и по одной шайбе на счету Владислава Лугового, Никиты Коваленко и Артема Целогородцева.

Таким образом, МХК "Динамо" уступил "Днепру" и продолжает занимать заключительную шестую позицию в турнирной таблице, а "щуки" временно увеличили отрыв от "Донбасса" в борьбе за вторую строчку.

Отметим, что двенадцатая шайба в матче стала сотой в этом розыгрыше чемпионата для херсонской команды.