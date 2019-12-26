24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

"Днепр" крупно победил "Белый Барс" на выезде

8 Читати новину українською
Днепр – Белый Барс результат / УХЛ

В матче 23-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" обыграл на выезде "Белый Барс" 6:2.

Днепр – Белый Барс 6:2

Шайбы: 0:1. Ромащенко (больш.), 2:39; 0:2. Белоусов, 17:13; 1:2 Благой, 19:08; 1:3. Матерухин (меньш.), 4:09; 2:3. Благой, 6:28; 2: Жвачкин (больш.), 15:43; 2:5. Ромащенко, 5:59; 2:6. Матусевич, 6:18.

Смотрите также: Хоккеист забросил шайбу в пустые ворота со своей половины после паса от голкипера: видео

"Днепр" выиграл все три периода, забросив в каждом по две шайбы. Дублем в составе победителей отметился Руслан Ромащенко, на что "Барс" ответил двумя шайбами Олега Благого.

"Днепр" набрал 44 очка и теперь отстает от второго "Донбасса" на два балла. "Белый Барс" с 31 очком – на четвертом месте.

Через три дня "Днепр" дома сыграет с харьковским "Динамо", "Белый Барс" отправится в гости к "Ледяным Волкам".

Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака
сегодня
884
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей ХК Белий Барс ХК Днепр
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:24 Гол украинца Малиновского в ворота "Вероны" попал в рейтинг лучших в Италии: видео
Юрій Семенюк 30
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 221
23 декабря 19:28 Каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" исчезнут из кабельных сетей в Украине: где их смотреть
Ігор Саджениця 7104
сегодня 08:10 Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
Юрій Семенюк 99
25 декабря 17:07 Усик отобрал у журналистов микрофоны и пожонглировал ними: видео
Юрій Семенюк 75
Новости
Больше новостей
Залиште відгук