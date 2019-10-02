"Днепр" неожиданно одолел действующего чемпиона УХЛ, "Волки" обыграли "Динамо": видео

В среду, 2 октября, в Херсоне на арене "Фаворит" состоялся центральный матч тура, в котором местный "Днепр" сыграл с донецким "Донбассом".

Днепр – Донбасс 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Херсонцы полностью переиграли своих оппонентов со счетом 5:0. Правда, до первой пропущенной шайбы "Донбассом" было трудно представить, что дончане вот так проигрывают.

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Гости полностью контролировали шайбу и имели намного больше опасных моментов. Херсонцы, лишь на 12 минуте игры смогли по-настоящему побеспокоить ворота "Донбасса".

Переломным моментом встречи стал второй период, когда "щуки", при счете 1:0 в свою пользу, почувствовав вкус "крови", забросили еще три шайбы. Заключительный период стал формальностью, в котором херсонцы смогли еще раз закинуть.

МХК Динамо – Ледяные Волки 3:4 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1)

В первом периоде обе команды поочередно атаковали ворота соперника, но счет на табло оставался 0:0. Команды играли в активный хоккей, без средней зоны, но вратари справлялись с бросками.

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Второй период оказался более результативным. Гости, усилиями Алексея Овчинникова, открыли счет – 0:1. Под конец второй двадцатиминутки ворота хозяев льда поразили Никита Шабанов и Сергей Микульчик.

Казалось бы, итог матча был предсказуем. Но в третьем периоде "динамовцы" реабилитировались. Первым в ворота "Ледяных Волков" забросил Даниил Шилкин. Артем Целогорцев буквально через 3 минуты сократил отставание МХК "Динамо", и забросил еще одну шайбу. Евгений Абаджян сравнял счет – 3:3.

Продолжилась игра в овертайме. Победную шайбу в ворота МХК "Динамо" забросил Владислав Воробьев.