"Днепр" обыграл "Ледяных Волков" и вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

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"Днепр" победил "Ледяных Волков"
"Днепр" победил "Ледяных Волков" / УХЛ

Херсонский "Днепр" во втором матче четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги разгромил соперников из "Ледяных Волков". Поэтому именно херсонская команда вышла в полуфинал плей-офф.

Днепр – Ледяные Волки 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)
Шайбы: 1:0, Зик (Тимченко), 5:16; 2:0, Янишевский (Бондаренко, Ромащенко), 10:26; 3:0 Золотухин (Жвачкин), 17:39; 4:0 Макарицкий (Зик), 36:25; 5:0 Коваленко (Пугачев), 38:00.

В первом матче "Днепр" на выезде разгромил киевлян 7:1. Не возникло проблем у команды и в домашнем матче. Еще в первом периоде они забросили три шайбы в ворота соперников. Во втором – еще две. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть матч. И серию до двух побед в целом.

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В полуфинале плей-офф УХЛ "Днепр" сыграет против "Кременчуга". Соперником "Донбасса" станет победитель пары "Белый Барс" – "Динамо". Второй матч между командами состоится в Белой Церкви 6 марта. В первой игре "Белый Барс" выиграл со счетом 2:0.

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Теги: ХК "Днепр" ХК "Ледяные Волки" Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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