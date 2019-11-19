"Днепр" в напряженном поединке одолел "Белый Барс"

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19 ноября херсонский "Днепр" встретился с "Белым Барсом" в рамках чемпионата Украины по хоккею. Победу удалось одержать "Днепру".

Днепр Херсон – Белый Барс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

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В первом периоде команды результативными бросками не отличались. После перерыва хозяева сумели открыть счет в игре.

"Белый Барс" остался в меньшинстве и херсонцы этим воспользовались. Гол на свой счет записал российский нападающий Павел Плотников.

В конце второй 20-минутки "Белый Барс" отыгрался. Нападающий Роман Благой сумел огорчить голкипера "Днепра".

Решающую шайбу в поединке забросил защитник Сергей Дорофеев. Именно бросок россиянина в середине последнего периода принес "Днепру" победу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Днепр ХК Белий Барс Хоккей
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