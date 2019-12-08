"Днепр" в сумасшедшей игре отомстил "Прометею", "Харьковские Соколы" потерпели очередное фиаско

В рамках Суперлиги Пари-Матч состоялись еще два матча. "Химик" в центральном поединке тура победил "Прометей", а "Запорожье" нанес очередное поражение "Харьковским Соколам".

Запорожье – Харьковские Соколы 102:87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)

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Хозяева лидировали на протяжении почти всей первой половины. Команда Валерия Плеханова получше атаковала с игры, допустила меньшее количество потерь, а 13 очков Столлворта помогли запорожцам уйти на большой перерыв, имея в активе 6 очков преимущества.

Гости на старте второй 10-минутки уступали 15 очков, однако сумели не только остановить рывок соперника, но даже эпизодически выйти в лидеры. 6 трехочковых за вторую четверть позволили команде Евгения Мурзина оформить камбэк, однако удержать преимущество "Соколы" не смогли. Отличный процент реализации дальних перечеркнули 13 потерь, которых харьковчане допустили еще до большого перерыва.

Во второй половине запорожцы лидерство уже не отдавали. Гости уменьшили объем потерь, однако не справились в защите, позволив сопернику набрать 102 очка за игру.

"Запорожье" благодаря этой победе прервало серию из 5 поражений подряд, а "Соколы" потерпели 11 поражение в 12 матчах регулярного чемпионата.

Прометей – Днепр 93:99 (21:30, 19:26, 31:16, 22:27)

Команды провели взрывную первую половину, а "Днепр", возможно, сыграл свои лучшие 20 минут сезона. У команды Дениса Журавлева получалось все: гости набрали 56 очков за половину, реализовав 9 из 17 трехочковых, и выиграли подбор, превзойдя соперника почти по всем ключевым статистическим показателям.

Отдельно отметим поддержку скамейки запасных, которая принесла днепрянам 21 очко. "Прометей" не был готов к такому старту матча от соперника – команда Карлиса Муйжниекса неудачно сыграла в защите и была вынуждена догонять гостей в течение первой части игры, уйдя на большой перерыв с 16 очками отставания. Максимальное преимущество "Днепра" в первой половине составляло 24 очка.

В третьей четверти хозяева перевернули все с ног на голову. Команда Карлиса Муйжниекса ответила невероятно мощным рывком 20:4 и даже еще в третьей четверти успела выйти в лидеры. Положили начало взрывному отрезку своей команды американские легионеры, после чего подключились Лукашов и Конате, однако 14 очков Трента за десятиминутку стали весомым фактором. "Днепр" потерял преимущество не только по очкам, но и психологическое, позволив соперникам войти в финальную часть игры с уверенностью в своих силах.



"Прометей" – "Днепр" / фото: fbu.ua

Обменявшись мощными отрезками, соперники решали все в конце матча. Ключевым фактором, который помог "Днепру" вырвать победу, стал подбор. Команда Дениса Журавлева вовремя добавила на щитах, воспользовавшись тем, что вся передняя линия соперника – Майерс, Конате, Антипов – была на фол трабле.

Вернувшись в игру в третьей четверти, "Прометей" заключительный отрезок матча проиграл, уступив со счетом 99:93. "Днепр" показал характер, выстоял в Каменском, взял реванш за поражение в первом круге и снова сравнялся с "Прометеем" в турнирной таблице – у обеих команд по 9 побед в 11 матчах.