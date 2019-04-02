"Днепр" вырвал победу у "Донбасса" в первом финальном матче плей-офф УХЛ

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"Днепр" обыграл "Донбасс"
"Днепр" обыграл "Донбасс" / УХЛ

В Дружковке на ледовой арене "Альтаир" прошел первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, где действующий чемпион страны донецкий "Донбасс" принимал дебютанта "регулярки" херсонский "Днепр".

"Донбасс" – "Днепр" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1, Бондаренко (Янишевский Дунаев), 27:13; 1: 1, Захаров (Никифоров), 46:46; 1:, Жвачкин (Шулешов, Ромащенко)
Счет в серии: 0:1

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Первый период матча прошел в безголевом молчании, обе команды не форсировали ход и результат – нули на табло.

Вторую 20-минутку "Днепр" выиграл с преимуществом в одну шайбу – Кирилл Бондаренко с передачи Алексея Янишевского вывел гостей вперед. В оставшееся время команды результативными действиями не отметились, но показали яркую и бескомпромиссную борьбу с множеством голевых моментов.

Третий период поединка подарил зрителями арены "Альтаир" настоящую интригу, которая держалась до завершения 20-минутки. Обе команды создавали угрозу у ворот оппонентов – сначала Виктор Захаров сравнял счет, но "Днепр" в этой встрече показал свой характер – Андрей Жвачкин за 5 минут до конца периода забросил победную шайбу в ворота Дьяченко.

2:1 в пользу "Днепра", который вышел вперед в дебютном матче финальной серии чемпионата. Следующий поединок команды проведут также на "Альтаире" 4 апреля. Начало встречи – в 18:30.

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Теги: ХК "Донбасс" ХК "Днепр" Новости Спорта Спорт Хоккей
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