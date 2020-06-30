Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился с болельщиками своими тренировками. Боксер заинтриговал очередной фотографией.

На этот раз Владимир Кличко опубликовал фото с тренировочного процесса в своем Instagram.

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Украинец находится в отличной форме. Правда, Владимир никак не прокомментировал фотографию, только добавил несколько хэштэгов.

Возвращение Владимира Кличко на ринг