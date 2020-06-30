"Доктор Стальной Молот" возвращается?: Владимир Кличко заинтриговал возвращением на ринг
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился с болельщиками своими тренировками. Боксер заинтриговал очередной фотографией.
На этот раз Владимир Кличко опубликовал фото с тренировочного процесса в своем Instagram.
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Украинец находится в отличной форме. Правда, Владимир никак не прокомментировал фотографию, только добавил несколько хэштэгов.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017 года, в котором Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи, якобы Кличко планирует вернуться на ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец якобы хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом мира в 55 лет.