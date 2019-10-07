Документальный фильм об Анатолии Ломаченко покажут на кинофестивале в Милане

На финальной стадии находится процесс создания документального фильма об Анатолии Ломаченко – отце и тренере двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко.

Режиссером фильма "Папаченко" является Сергей Долбилов. По его словам, фильм будет готов в феврале 2020 года. Тогда его покажут на Миланском фестивале спортивных фильмов.

"Премьерный показ будет позже. Я обязательно сделаю анонс", – заверил Сергей Долбилов.

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В фильме про Анатолия Ломаченко рассказывает как его сын Василий, так и Александр Усик, который тоже у него тренировался. Сам Сергей Долбилов в свое время снимал документальные фильмы о братьях Кличко и Александре Усике.

Анатолий Ломаченко – Папаченко Анатолий Ломаченко – тренер по боксу. Тренирует в Белгород-Днестровском. Играл ведущую роль в подготовке национальной сборной Украины по боксу. В частности готовил сборную к Чемпионату мира по боксу 2011 года, где Украина завоевала первенство, и к Олимпийским играм 2012 года, где сборная заняла второе место. За это был награжден званиями Кавалер ордена "За заслуги" III и II степеней.



В 2016 году признан лучшим тренером мира по версии боксерского портала SecondsOut. В 2017 – по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе. В 2018 – тренер года по версии журнала The Ring.



В 2018 году Анатолий Ломаченко принял участие в подготовке Александра Усика к бою с Муратом Гассиевым, в результате которого боксер стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории.

Трейлер фильма "Папаченко"