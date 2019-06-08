Доминик Тим сенсационно победил Джоковича и второй раз подряд сыграет в финале Ролан Гаррос

Австрийский теннисист Доминик Тим сенсационно второй год подряд вышел в финал Открытого чемпионата Франции Ронал Гаррос. В полуфинале Тим победил первую ракетку мира Новака Джоковича.

Новак Джокович – Доминик Тим 2:3 (2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7)

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Первые два сета матча состоялись еще в пятницу, 7 июня. Однако из-за неблагоприятных погодных условий поединок перенесли на субботу. Первый сет матча довольно легко выиграл австриец, который занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Во втором сете победу уже праздновал лидер мирового рейтинга Джокович. После обновления поединка Тиму удалось в сложной борьбе выиграть третий сет, но Джокович записал в свой актив четвертую партию.

В решающем пятом сете матч снова был прерван при счете 4:1 в пользу Тима. Перерыв пошел на пользу Джоковичу, который сумел отыграться. Однако австриец все же дожал серба. При счете 5:4 Тим не сумел реализовать два матч-бола. А при счете 6:5 Доминик заработал еще один матч-бол и реализовал его.

Доминик Тим второй год подряд выходит в финал Ролан Гаррос. В решающем матче Доминик сыграет против Рафаэля Надаля, который выбил Роджера Федерера. В 2018 году Тим проиграл в финале именно Надалю, который 11 раз побеждал в Париже.