"Донбасс" и "Днепр" устроили настоящий хоккейный триллер в матче-открытии УХЛ: видео

14 сентября состоялся матч-открытие сезона 2019/20 Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Донбассом" и "Днепром". Команды встречались на домашней арене дончан "Альтаир".

Донбасс – Днепр 4:5 ОТ (2:3, 0:0, 2:1, 0:1)

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В прошлом сезоне дебютант чемпионата ХК "Днепр" боролся с "Донбассом" за главный приз турнира. Тот матч закончился со счетом 4:1 в пользу "Донбасса".

Первый удар в сторону ворот, который был нанесен в первом периоде, случился только на 5 минуте игры (в исполнении Виталия Ляльки). До этого обе команды не проявляли бурной активности.

Через пару минут, неожиданно для болельщиков "Донбасса", забили. Отличился Денис Васеленко. Но, не успела секундная стрелка сделать полный круг, как Владимир Романенко, после удара Виталия Ляльки, сравнивает счет – 1:1. Дальше игра пошла на встречных курсах. Команды имели опасные моменты, но надежно играли вратари – Петров и Горячевских.

Через 5 минут обе команды снова обменялись шайбами. Только теперь первыми забили дончане, а херсонцы вынуждены были отыгрываться – 2:2.

Казалось, первый период так и завершится с ничейным счетом. Но, за минуту до конца первого периода, когда "Днепр" получил численное преимущество в 2 игрока, новичок херсонцев Микс Липсбергс, выводит гостей вперед – 2:3.

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Развязка игры наступила в третьем периоде, когда сразу после начала игры (играя в меньшинстве) "Донбасс" сравнивает счет, благодаря точному удару Ильи Коренчука. А потом и выходит вперед (гол на счету Александра Костикова) – 4:3. Казалось, вот он, переломный момент. Но нет, херсонские "щуки", за 2 минуты до конца матча сравнивают счет (дубль на счету Микса Липсбергса) и переводят игру в дополнительное время.

В овертайме сильнее оказались гости. За двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче. Итоговый счет первой игры нового сезона чемпионата – 4:5 в пользу "Днепра".

Видеообзор матча Донбасс – Днепр