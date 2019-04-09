"Донбасс" минимально одолел "Днепр" и приблизился к чемпионству в УХЛ

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"Донбасс" одержал третью победу в финальной серии плей-офф
"Донбасс" одержал третью победу в финальной серии плей-офф / УХЛ

В Херсоне состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" и "Донбассом".

"Днепр" – "Донбасс" 1:2 (0:0, 0:0; 1:2)
Счет в серии: 1:3

 Результаты матчей между командами в финале плей-офф: первый, второй, третий

Традиционно, встречи "Днепра" и "Донбасса" отличаются малой результативностью, большим количеством борьбы и тактических тренерских решений. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

Без малого 53 минуты команды искали свои шансы у чужих ворот, заставляя соперника ошибиться. Открыть счет в матче удалось Виктору Захарову – обыгравшись с Евгением Никифоровым, капитан дончан броском "пробил" Олега Петрова. Эта шайба стала четвертой для форварда "Донбасса" в финальной серии плей-офф.

Незадолго до финальной сирены "Днепру" удалось закрепиться вблизи чужих ворот, и Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо голкипера. Однако забросить Богдану Дьяченко херсонцам не получилось, зато отличился Виталий Лялька – нападающий «Донбасса» доехал до чужой синей линии, и установил счет 0:2.

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За 7 секунд до конца третьего периода Илья Декало подставил клюшку под бросок Сергея Афанасьева, и отправил шайбу за спину Богдана Дьяченко. Но времени сравнять счет у "щук" уже не оставалось – победа 2:1 позволила "Донбассу" сделать счет в серии 3:1 в свою пользу.

Пятый матч финальной серии плей-офф чемпионата состоится в Дружковке 12 апреля. Начало встречи – в 18:30.

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Теги: ХК Донбасс ХК Днепр Спорт Хоккей
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