"Донбасс" обыграл "Днепр" на выезде в матче УХЛ

В Херсоне состоялся центральный матч 13-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором "Днепр" принимал "Донбасс". Все в матче решил единственный точный бросок.

Днепр – Донбасс 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – Белухин (Васильев, Яковлев) – 16:01.

Обе команды к очному противостоянию подошли в хорошей форме. "Щуки" до этого выиграли 4 матча подряд, а дончане победили в последних 5 играх в регулярном чемпионате (без учета трех побед во II раунде Континентального кубка).

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В первом периоде команды сразу начали демонстрировать атакующий хоккей, нанося броски по воротам друг друга из любых удобных позиций. И Олег Петров и Степан Горячевских продемонстрировали себя с лучших сторон. Как и в недавнем матче с "Кременчугом", "Донбассу" помогла открыть счет игра в большинстве. После удаления Сергея Дорофеева за грубость гости все две минуты не давали сопернику расслабиться, а когда составы стали равными, Евгений Белухин оказался первым на добивании после очередного сейва вратаря соперника – 0:1.

После перерыва на арене "Фаворит" продолжилась острая игра в исполнении обеих команд, но в эти 20 минут по-настоящему голевых моментов было уже меньше. Казалось, что команды довольно сильно начал давить текущий счет на табло. "Донбасс" старался максимально надежно действовать вблизи своих ворот, а "Днепр" заметно нервничал, когда оказывался в стадии атаки.

Наиболее неприятным для гостей моментом второго периода две минуты штрафа для Никиты Макарицкого, который впервые приехал в Херсон как игрок уже другой команды. Болельщики время от времени встречали его свистом, что, в принципе, понятно. Две минуты большинства "Днепр" провел активно, но близко к голу был только однажды: после накидывания от синей линии клюшку подставил Александр Шибаев, но шайба разминулась со штангой. На второй перерыв команды ушли, не изменив положение дел на табло.

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Третий период стал еще более аккуратным, по сравнению с предыдущим. Несмотря на "скользкий" счет, "Донбасс" выглядел очень уверенно, не выбрасывая шайбу при любой возможности, а играя так, будто счет ровный, исходя из обороны со своими комбинациями и атаками. Чем ближе становилась финальная сирена, тем эмоциональнее были херсонские трибуны и их хоккеисты, но выливалось все это в ненужные для хозяев удаление.

На последних минутах Дмитрий Пидгурский снял голкипера, но зацепиться за положительный результат "Днепру" не удалось. В результате шайба Белухина оказалась победной, а Горячевских оформил шатаут на выезде. Таким образом, команда Сергея Витера второй раз подряд одержала победу над представителем топ-3 на выезде.