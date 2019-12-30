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"Донбасс" сделал камбэк и обыграл лидера УХЛ "Кременчуга" по буллитам

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Донбасс – Кременчуг: результат / УХЛ

В центральном матче 24 тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Донбасс" на своей площадке обыграл "Кременчуг" – 3:2.

Донбасс – Кременчуг 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Обе команды в первом периоде продемонстрировали неоднозначный хоккей. Все, что запомнилось – это гол, забитый Александром Пукса, после ошибки защитников "Донбасса". А также суперсэйв от Вячеслава Новицкого, после броска Максима Разумова.

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Второй период порадовал любителей хоккея тремя шайбами. Сначала, на 26 минуте, счет в матче сравняли дончане. Никита Мелехин, забил курьезный гол, сыграв на добивании. После его броска с острого угла, шайба попала в штангу ворот и, улетев в спину Новицкого, закатилась в ворота. Через минуту "Кременчуг" вышел вперед. На этот раз, нападающий гостей, воспользовавшись ошибкой вратаря "Донбасса", забросил шайбу – 1:2.

После пропущенного гола, хозяева смогли перехватить инициативу, и за десять минут создать четыре 100% голевые моменты, которые не реализовали. И, тем не менее, за 2 минуты до конца периода Илья Коречнук сравнял счет в матче – 2:2.

В третьем игровом отрезке обе команды не смогли забросить ни одной шайбы. Надежность умело продемонстрировали вратари – Кочетков и Новицкий, из-за которых, хоккеисты были вынуждены перейти в овертайм.

В дополнительной пятиминутке ближе к победе были хоккеисты "Кременчуга", но хозяева смогли выстоять и перевести встречу в серию буллитов, которую и выиграли. Точным броском отметился Никита Мелехин.

Таким образом, после домашней победы, "Донбасс" вышел на второе место, потеснив херсонский "Днепр" на третье. "Кременчуг" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей ХК Кременчуг ХК Донбасс
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